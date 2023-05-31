"В юбилейный для писателя год мы впервые организовали в Солотче лэнд-арт фестиваль "Земля Паустовского". Он стал еще одной яркой точкой туристского притяжения. Мы проведем его и в этом году, но не в начале июня, как планировалось ранее, а в конце сентября, как аккордное событие летней туристической программы", — написал он.

В тоже время, по словам Никитина, подготовка к фестивалю уже началась: семь скульпторов из разных городов России работают в Солотче над уникальной выставкой под открытым небом, начало которой было положено год назад.

"К скульптурам, созданным художниками для первого фестиваля, добавляются новые оригинальные арт-объекты из дерева и металла. Работа над экспозицией еще идет: до 2 июня все желающие могут понаблюдать за творческим процессом", — добавил он.

Ленд-арт-фестиваль "Земля Паустовского" — часть программы развития эколого-туристского кластера "Паустовский", который объединяет отраженные в произведениях писателя территории, природные и культурные ресурсы, человеческие образы.

Наследие Паустовского положено в основу концепции пешеходных, велосипедных маршрутов, экотроп, туристических стоянок, а также при развитии интерактивных продуктов, инфраструктуры, сервисов и услуг, брендировании и т.д.

Ленд-арт — направление в ландшафтном искусстве. Ленд-арт представляет собой скульптуры, абстракции, арт-объекты, выполненные из природных материалов.