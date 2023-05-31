На открытии скульптор 1 июня проведут для ребят мастер-класс по созданию фигур из песка. Также для детей приготовили развлекательную программу с персонажами русских народных сказок.
В прошлом году мастера построили девять песочных скульптур по мотивам произведений мировой литературы и уральского писателя Павла Бажова. Осенью организаторы фестиваля пошли на эксперимент, решив законсервировать скульптуры на зиму.
Из девяти скульптур до весны не дожили только две, остальные подреставрировали и оставили еще на один сезон. К ним добавят четыре новых фигуры — "Золотая антилопа", "Репка", "Богатыри" и "Сказка о рыбаке и рыбке".
В течение лета каждый выходные на площадке фестиваля будут проводить мероприятия для семейного и детского отдыха — мастер-классы, квесты, театральные постановки, концерты и спортивные праздники.