По его словам, вопрос о возобновлении рейсов из Гродно в Москву и другие города РФ периодически рассматривается, однако окончательно решение о возобновлении перелетов — за авиакомпаниями из России.

"Мяч на стороне российских авиакомпаний. Если они увидят поток пассажиров, который позволит обеспечить самоокупаемость, то мы, думаю, технически готовы", — сказал Караник.

Аэропорт Гродно введен в эксплуатацию в 1983 году, располагается в 18 км восточнее административного центра Гродненской области. Из Гродно выполнялись регулярные перелеты в Москву и Калининград, однако в последние годы рейсов нет.