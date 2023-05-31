"Суд признал незаконной реконструкцию исторического здания на Летниковской улице в ЦАО, в результате которой площадь сооружения выросла на 693 кв.м — до 1,7 тыс. кв.м", — сказал глава департамента Максим Гаман.

"Как установила строительно-техническая экспертиза, работы проводились без получения необходимых разрешений и были выполнены с нарушениями строительных норм и правил. Эксплуатация объекта создает угрозу жизни и здоровью граждан. Самовольные постройки будут демонтированы", — пояснил он.

Изменение площади объекта произошло в результате реконструкции — в здании сделали подвал, а на первом, втором и третьем этажах снесли существовавшие перегородки и стены, также были устроены перекрытия.

Суд удовлетворил иск города к собственнику сооружения и постановил демонтировать конструкции и вернуть зданию первоначальный вид в течение месяца. В противном случае город снесет самострой своими силами, а расходы возложит на ответчика.

Особняк построен в 1870 году.