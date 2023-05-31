"Катамараны планируется ввести в эксплуатацию с навигации 2024 года, спуск на воду рассчитан на осень 2023 года. У них достаточно высокий процент готовности (суда собираются самим ВСРП в Иркутске — ИФ). Корпуса готовы. Сами суда — из алюминия, они будут ходить в навигацию 3-3,5 месяца", — сказала она.

Чинник уточнила, что на фоне западных санкций компании пришлось вносить изменения в рабочую конструкторскую документацию. К примеру, изначально ВСРП рассчитывало поставить на катамараны двигатели дочерней компании Rolls-Royce. Сейчас же, как пояснила коммерческий директор, у судов "двигатели будут другие".

Она добавила, что контрактная цена катамаранов мало изменилась, суда будут укомплектованы российским оборудованием.

Катамараны, по словам Чинник, рассчитаны на однодневные туры. Суда планируется эксплуатировать на новых разрабатываемых сейчас маршрутах на Байкале: Иркутск — Турка (Бурятия), Турка — остров Ольхон (Иркутская область), Иркутск — Северобайльск (Бурятия).

Чинник также сообщила, что ВСРП начало строительство круизного судна RPV 8714, которое должно выйти в навигацию на Байкале 2026 года.

Как сообщалось ранее, в начале 2022 года акционеры ВСРП одобрили постройку и лизинг трех новых пассажирских судов для Байкала. Речь идет о двух пассажирских судах проекта HSC150B, которые представляют собой скоростные катамараны, способные брать на борт до 148 человек. По одобренной акционерами пароходства схеме АО "Машпромлизинг" является лизингодателем, производителем — АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), а ВСРП — одновременно лизингополучателем и субподрядчиком (пароходство самостоятельно достраивает суда).

Контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн рублей. Срок лизинга — 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов.

Кроме того, акционеры ВСРП одобрили вопрос участия в торгах и заключение договора с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на строительство и поставку одного пассажирского судна RPV 8714. Начальная (максимальная) цена договора составит 1,5 млрд рублей. Предполагается, что ВСРП построит судно, передаст его заказчику — ГТЛК — не позднее 30 сентября 2026 года, а затем возьмет его же в лизинг.

Согласно материалам ГТЛК на сайте госзакупок, RPV 8714 — это круизное судно с четырехъярусной надстройкой. Дальность плавания судна — не менее 1,6 тыс. км.

ВСРП — крупнейшая судоходная компания Восточной Сибири. Флот компании насчитывает около 200 единиц судов, плавучих кранов, барж. Предприятие осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по Байкалу и Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. С 2001 года пароходство входит в состав группы компаний "Истлэнд", которая также объединяет авиакомпанию "Ангара", компании, работающие в сфере туризма, транспорта, строительства.