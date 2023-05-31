«Туроператоры подвели предварительные итоги первых дней продаж туров в Турцию после президентских выборов, завершившихся в стране. Прирост количества заявок на туры в Турцию в сравнении с предыдущим периодом составляет 30-50%», — рассказали в ассоциации.

По словам туроператоров, рост продаж Турции связан не только с окончаничем выборов, но и с началом летних каникул у школьников.

В АТОР также отметили, что такая активность при покупке туров на курорты Турции кратковременная, а в среднесрочной перспективе регулировать спрос на поездки будет стоимость путевок.