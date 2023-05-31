Показатель превысил уровень доковидного 2019 года. При этом в пятницу, 26 мая, через американские аэропорты прошли свыше 2,7 млн человек — это новый постпандемийный рекорд, отмечается в сообщении TSA.

Установлению рекорда поспособствовало отсутствие осадков на большей части территории Соединенных Штатов. Задержки фиксировались для 16% рейсов с пятницы по понедельник, по данным FlightAware, тогда как годом ранее доля опозданий была намного выше из-за плохой погоды.

День поминовения американских солдат, погибших во всех войнах и конфликтах, празднуется в США в последний понедельник мая, в этом году праздник выпадал на 29 мая. Этот день традиционно считается началом летнего сезона в Соединенных Штатах, и данные о поездках используются авиакомпаниями для оценки летнего спроса на авиабилеты.