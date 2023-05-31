Так, в Анталью будут летать сразу две авиакомпании: с 30 мая — "ЮТэйр" по средам и воскресеньям, с 3 июня — Red Wings по средам и субботам. Рейсы будут выполняться до конца сентября.

Рейс в Бишкек будет выполнять "Уральские авиалинии" с 15 июня по четвергам, в Ташкент — Uzbekistan Airways с 26 июня по вторникам и субботам.

"Таким образом, количество стран, в который есть прямые рейсы из Грозного, увеличится до семи. В целом из аэропорта Грозного можно будет летать по 15 направлениям (8 российских и 7 международных), а число работающих с ним авиакомпаний увеличится до 9", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта "Грозный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом, до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.