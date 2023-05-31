"Местом его размещения определен Хасанский округ. Мы ведем работу с потенциальным инвестором по созданию мастер-плана туристской территории. Он будет опубликован на ВЭФ", — сказал Кожемяко в среду в ходе отчета о деятельности правительства края перед депутатами законодательного собрания Приморья.

Кожемяко добавил, что в 2022 году в Приморье побывали более 1,3 млн туристов, в этом году ожидается рост турпотока. Сейчас, по его словам, дефицит номерного фонда в Приморье составляет до 10 тыс. номеров.

Как сообщалось, решение о создании в Приморье крупного федерального курорта было принято на президиуме Госсовета РФ по туризму.

VIII Восточный экономический форум пройдет на острове Русский с 10 по 13 сентября.