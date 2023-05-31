"В этом году мы решили добавить новое направление — в поселок Танхой (находится на восточном побережье Байкала — ИФ). Там можно будет посмотреть визит-центр "Байкал заповедный", прогуляться по эко-тропе, то есть познакомиться с Байкалом со стороны Бурятии", — сказала она.

На маршрут заявлено судно "Баргузин-3". ВСРП планирует выполнить три рейса "туда-обратно": 12 и 26 июля, а также 2 августа — в эти даты погода на Байкале будет оптимальной.

В настоящее время суда ВСРП выполняют экскурсионные маршруты на Байкале в пределах Иркутской области: на остров Ольхон, в пос. Большие Коты, вдоль Кругобайльской железной дороги, в бухту Песчаную. Пароходство также обслуживает ряд паромных переправ (в том числе, МРС — остров Ольхон, куда едут туристы), а также выполняет регулярный рейс Иркутск-Братск.