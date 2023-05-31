На Землю вернулись командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилот — предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии — Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави стала первой саудовской и арабской женщиной, которая совершила полет в космос.
Корабль Crew Dragon был запущен 22 мая с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
Это уже второй коммерческий полет на МКС по программе космического туризма компании Axiom.
Первая миссия коммерческих астронавтов компании Axiom состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию, в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.
Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom оценивается в $55 млн.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению со SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.