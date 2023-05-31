Спускаемая капсула Crew Dragon приводнилась в Мексиканском заливе вблизи Флориды в 06:04 мск и затем была поднята на борт спасательного судна. Накануне корабль компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС), где его экипаж находился девять дней по программе компании Axiom.

На Землю вернулись командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилот — предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии — Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави стала первой саудовской и арабской женщиной, которая совершила полет в космос.

Корабль Crew Dragon был запущен 22 мая с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже второй коммерческий полет на МКС по программе космического туризма компании Axiom.

Первая миссия коммерческих астронавтов компании Axiom состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию, в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению со SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.