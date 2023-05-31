Ранее сообщалось, что в понедельник подземный толчок энергоклассом 10,2 магнитудой 3,4 регистрировался на юге Байкала в Иркутской области. Эпицентр находился в акватории рядом с истоком реки Ангары в 8 км юго-западнее популярного у туристов поселка Листвянка.
Согласно данным с сайта Байкальского филиала ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в Листвянке — 4 балла, санатории "Электра" на берегу Ангары — 3 балла.
Байкальская рифтовая зона, где идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе — Тункинская долина и озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).