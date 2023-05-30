"Для размещения Торопецкого краеведческого музея подобран земельный участок в границах туристического центра города", — отметили в пресс-службе.

Площадь нового здания составит около 700 кв. метров, на которых разместятся несколько экспозиционных залов, общественное пространство, выставочная галерея, музейный блок и внутренний двор, где можно будет проводить мастер-классы.

"Проработана концепция музея — он будет соответствовать современным тенденциям развития культурных и просветительских пространств. Новый объект станет еще одной точкой притяжения в городе как для местных жителей, так и для туристов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что план мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает в себя около 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.

Планируется создание памятников князю Александру Невскому и патриарху Тихону. Предусмотрена реставрация храмов — Корсунско-Богородицкого собора, церкви Богоявления и строительство нового деревянного (дубового) храма.

Запланирован ремонт ДК, центральной библиотеки, школ, детского сада. Также планируется ремонт дорог и реализация проекта по созданию туристского кода города, добавили в пресс-службе.

Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню — Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.