«27 мая Санкт‑Петербург отметил свое 320-летие. Число туристов и экскурсантов, посетивших город на выходных 27 — 28 мая, составило порядка 140 тысяч. Загрузка качественного номерного фонда поднималась до 71% — на 10% превысив показатели аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, за эти два дня доходы Петербурга от туризма составили более 4,5 млрд рублей.

Как считают в ведомстве, такой эффективный старт летнего сезона связан в значительной степени с большой событийной программой. Ко Дню города в Петербурге было подготовлено около 200 мероприятий, которые привлекли много гостей.