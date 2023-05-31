Ожидается, что пассажирооборот составит превысит 200 человек в сутки.

Капитальный причал сможет принимать суда всех размеров, говорится в сообщении.

Козьмодемьянск традиционно привлекает туристов, однако ранее капитальных портовых сооружений в городе не было.

"Уверен, пассажирский причал обеспечит приток туристов, повлечет за собой развитие гостиничного бизнеса, появление новых экскурсионных направлений, открытие пунктов общественного питания. Все это повлияет на увеличение налогов, повышение качества жизни населения", — приводятся в сообщении слова главы республики Юрия Зайцева.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава Марий Эл говорил, что первый в республике пассажирский причал, строящийся в Козьмодемьянске, планируется ввести в ноябре текущего года. Строительство причала осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, стоимость объекта — 302 млн рублей.

В планах Марий Эл, вошедшей в проект "Великий Волжский путь", также проектирование и строительство грузо-пассажирского причала "Йошкар-Ола" в селе Кокшайск, строительство пассажирских причалов в Юрино и в Волжске. В настоящее время в Марий Эл нет капитальных причалов, существующие убираются на зиму.

Козьмодемьянск расположен на высоком правом берегу Волги, в 104 км юго-западнее Йошкар-Олы. Паромная переправа соединяет город с левобережной частью республики, где находится ее столица. Козьмодемьянск основан как крепость в 1583 году, является главным культурным центром горных марийцев.