"Наша главная цель — выполнять четкую координацию и взаимодействие всех заинтересованных структур для повышения эффективности реагирования на любые угрозы. Этим летом одним из важнейших вопросов является обеспечение правопорядка, безопасности и антитеррористической защищенности объектов и всех мест массового пребывания людей", — сказал градоначальник.

По его словам, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева правоохранительным органам переданы комплексы по контролю за беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, приняты дополнительные меры безопасности в аэропорту Сочи и на железнодорожных вокзалах, а также по недопущению сбоев в транспортной логистике в период массового заезда и отъезда отдыхающих.

Мэр добавил, что для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры сотрудники линейного управления МВД на транспорте организуют сопровождение пригородных электричек и поездов дальнего следования.

"Поскольку в городе Сочи начинается детская оздоровительная кампания, все организации, которые будут работать с детьми, необходимо держать на особом контроле, включая детские площадки в микрорайонах", — подчеркнул Копайгородский.

В свою очередь пресс-служба администрации Сочи сообщила, что глава города поручил разработать механизмы ограничения использования морских аттракционов в виде парашютных систем.

По поручению мэра ведется постоянный мониторинг выполнения требований антитеррористического законодательства руководителями организации гостиничной и туристической сферы.

"Межведомственные рабочие группы в составе сотрудников территориальных подразделений Росгвардии совместно с УФСБ, МВД, МЧС России продолжают обследование объектов. Особое внимание уделяется средствам размещения, принимающим на отдых организованные детские группы", — говорится в сообщении.

Продолжается выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, на регулярной основе сотрудники правоохранительных органов совместно с членами ТОС проводят обходы жилого сектора.

"С 1 мая в Сочи действует особый противопожарный режим, который продлится до 1 ноября. На территориях, граничащих с лесным массивом, в том числе СНТ, работают пять мобильных профилактических групп. Уже выполнено более 6 тыс. подворовых обходов", — отмечает пресс-служба.