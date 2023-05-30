"В ходе подготовки к лету все 14 пляжей Курортного района были проверены на предмет наличия и технического состояния пляжной мебели, кабинок для переодевания, малых архитектурных форм, спасательного оборудования, а также проведена оценка санитарного состояния. Кроме того, на всех пляжах обеспечена подсыпка мелкофракционного песка", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что в этом году на пляжах при помощи буев огорожены места для купания детей — глубиной до 0,4 метра. На пляжах, где имеется травяной покров, проведена акарицидная обработка против клещей.

Также создана карта глубин, которая показывает глубину акватории Финского залива и озера Разлив на расстоянии до 25 метров от берега.

"В Курортном районе уже были благоустроены пляжи Золотой и Офицерский. Оставшиеся пляжи Курортного района будут благоустроены до конца 2025 года. В текущем году работы по благоустройству проводятся на Сестрорецком пляже. Там будут обустроены пешеходные дорожки, установлена пляжная мебель, раздевалки, детские городки и качели", — уточняется в пресс-релизе.

Сообщается, что на 2024 год запланировано благоустройство пляжа в Дюнах.