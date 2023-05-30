"Новые объекты размещения, получившие финансовую поддержку в рамках нацпроекта "Туризм", готовы принимать гостей. Напомню, в прошлом году на организацию модульных кемпингов, создание и развитие пляжей и прочую туристическую инфраструктуру нашим предпринимателям было выделено больше 204 млн рублей. Финансовую поддержку получил 51 проект, почти все они готовы", — написал Алиханов.

По его словам, важно и то, что новые, удобные кемпинги и благоустроенные места отдыха появились не только на побережье Балтики, но и на востоке области. Власти отмечают и тот положительные момент, что предприниматели стали серьезно вкладываться в развитие туризма на основной территории региона, а не только в приморских муниципалитетах.

"Комфортно отдохнуть можно в Гурьевском, Гвардейском, Полесском и других округах. На море тоже появились интересные проекты. Так в поселке Аистово Гурьевского округа открыт вейк-парк, на Балтийской косе — появился глэмпинг "Викингуд", а глэмпинг Glampoint построен рядом с поселком Янтарный", — заключил губернатор.

В министерстве культуры и туризма области "Интерфаксу" отметили, что среди новых объектов особо выделяется глэмпинг "Викингуд", который стал практически первой гостиницей для туристов на Балтийской косе. Здесь установлено три больших и шесть малых домиков в норвежском стиле хитте (hytte). На территории есть спа-зона, японская баня фурако под открытым небом и русская баня с панорамным окном. Также для отдыха есть гастробар и кинотеатр под открытым небом.