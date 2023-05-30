"Самыми посещаемыми в Московской области стали центральная библиотека городского округа Ступино, центральная библиотека Долгопрудного, библиотека "Буратино" городского округа Электросталь", — говорится в сообщении.

Также в число пяти наиболее посещаемых вошли библиотека К.Г. Паустовского в Электростали и центральная библиотека им. Горловского в Сергиевом Посаде.

Всего в акции в минувшие выходные участвовали более 700 библиотек региона, которые провели свыше 3 тысяч выставок, концертов, встреч с писателями, художниками и музыкантами, лекций, мастер-классов, игр и других мероприятий.