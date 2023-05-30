Дорожники обновят 9-километровый участок дороги от республиканской столицы до города Усть-Джегута, где среднесуточный трафик движения превышает 30 тыс. автомобилей.

Ввод объекта в эксплуатацию после капремонта намечен в октябре 2023 года.

По данным дорожного ведомства, необходимость проведения ремонта возникла в связи с тем, что на старом покрытии образовались дефекты, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи.

Отмечается, что итогом ремонта станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик четырехполосного отрезка дороги и повышение уровня безопасности участников движения на популярном туристическом направлении.

На время производства работ движение организовано по двум полосам — по одной в каждую сторону.

Во избежание заторов ФКУ Упрдор "Кавказ" рекомендовало водителям, а также туристам, желающим посетить курорты Домбай, Архыз и Теберду, выбирать альтернативные маршруты движения.