"Ввести с 30 мая до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — уточняется в тексте постановления.

Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС в крае назначен заместитель председателя правительства региона Юрий Коваленко.

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды было объявлено в Ставропольском крае утром во вторник. В отдельных районах региона 30 и 31 мая, а также 1 июня ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 23 м/с.