"Организовать дополнительные маршруты патрулирований в Подмосковье получилось благодаря соглашению Федерального агентства лесного хозяйства и правительства Москвы. Стороны договорились объединить усилия по мониторингу и тушению лесных пожаров на территориях субъектов ЦФО, прилегающих к Московскому региону. По Подмосковью плановое количество полетов составит 300 часов с профессиональными лётчиками-наблюдателями ФБУ "Авиалесоохрана", — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

Он уточнил, что данные полеты дополнят вылеты, которые осуществляются ежедневно в рамках контракта на авиапатрулирование комитета лесного хозяйства Московской области. "В настоящее время усиление в небе — крайне важный аспект. Авиапатрулирование в ЦФО будет осуществляется по 13 маршрутам в Московской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областях", — отметил Филимонов.