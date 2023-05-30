"Как сказали нам (крымские) коллеги, эти экспонаты из их фондов вообще впервые выехали из Севастополя", — пояснил собеседник агентства.

На выставке в Музее изобразительных искусств представлены более 200 раритетов. Кроме доставленных из "Херсонеса Таврического" здесь экспонируются ценности из фондов ГМЗ, изготовленные в Древней Руси в византийских традициях или привезенные древнерусскими паломниками из святых мест Византии.

"Зрители увидят (фрагменты) фресок и мозаик, церковную утварь, (разнообразные) изделия из золота, бронзы, глины, кости и других материалов", — добавили в ГМЗ.

Кроме этого, на выставке покажут античные изделия из раскопок в Херсонесе.

Во время работы выставки научные сотрудники "Херсонеса Таврического" прочитают серию лекций. На них музейщики расскажут об истории Херсонеса, о раскопках на его территории, о современной деятельности музея.

Выставка завершит работу уже в 2024 году.