"Оба города — единственные представители России в рейтинге. Так, Санкт-Петербург с показателем 62,9 балла занял 61 место, а Москва (62,5 балла) разместилась на 63 позиции из 100 возможных", — говорится в сообщении.

Петербург и Москва опередили, в частности, Стамбул, Касабланку, Доху, Каир, Рио-де-Жанейро, Джакарту, Буэнос-Айрес и Тель-Авив.

По информации составителей рейтинга, оценка восприятия бренда городов проводилась по семи основным параметрам, включая известность, туристскую привлекательность, комфортность для проживания, условия для удаленной работы и учебы. Кроме того, были использованы дополнительные критерии, такие как "красивая архитектура", "гостеприимство и дружелюбие" и другие.

Первую десятку рейтинга составили Лондон, Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес, Сидней, Сингапур, Токио, Сан-Франциско, Дубай и Амстердам.

США и Китай разделили первенство по числу позиций в топ-100: от каждой страны в рейтинг попали по девять городов.