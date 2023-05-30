"Уже более 400 представителей бизнеса Подмосковья воспользовались такой возможностью", — приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник.

Услуга доступна индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые планируют открыть летнее кафе в Подмосковье.

Как сообщалось, в регионе с 2023 года запущена онлайн-услуга "Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области", которая позволяет получить место под летнее кафе или веранду за 1 день. До этого для заключения договора требовалось от 30 дней.