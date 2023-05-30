По информации на онлайн-табло, перелеты осуществляются на самолетах Boeing 737-800 пассажировместимостью 189 человек. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Кроме того, по данным уфимского авиаузла, с 29 мая приступила к выполнению рейсов в Сочи авиакомпания "Уральские авиалинии". Полеты будут выполняться на Boeing 737-800 три раза в неделю.

"В летнем сезоне черноморский курорт станет одним из самых популярных направлений полетов из Уфы. Семь авиакомпаний (в том числе Nordwind Airlines, Smartavia, "Победа", "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" — ИФ) будут выполнять до 30 рейсов в неделю", — отмечается в сообщении.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час, имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.