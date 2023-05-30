"В рамках фестиваля ведущие эксперты в области дизайна, фото- и видеопроизводства, музыки и других сфер поделятся знаниями и опытом, проведут творческие занятия, ответят на вопросы по продвижению идей", — сказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля состоится открытие иммерсивной выставки "Истоки", направленной на переосмысление визуального, музыкального и прикладного языка народной культуры. Ее экспозицию составили работы педагогов и студийцев Школы креативных индустрий, а также художников, дизайнеров и фотографов из разных городов России.

Здесь же пройдут ярмарка изделий, созданных в современных стилях и техниках декоративно-прикладного творчества, творческая коллаборация представителей разных поколений на площадке "Старше — круче!".

Среди спикеров — оператор-постановщик, выпускник Московской школы киноискусств Никита Белай, член Союза дизайнеров России, каллиграфист Влада Ружицкая, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных, организатор образовательных проектов на базе Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Татьяна Яковлева и другие.

Каждый фестивальный день завершится концертом. На сценической площадке выступят студенческие ансамбли Тульского колледжа искусств, инди-рок-группа River Bridge и дуэт Дарьи Соповой и Сергея Никулина, группа "Омайгад".

"На фестивале посетители смогут познакомиться с современными направлениями культуры и искусства, получить советы экспертов, развить и реализовать свои творческие способности", — подчеркнул представитель оргкомитета.

В сентябре 2022 года в Туле открылась первая региональная школа креативных индустрий, где детей обучают звукорежиссуре, современной электронной музыке, видеопроизводству, анимации и дизайну. Новый центр дополнительного образования действует на базе Объединения центров развития культуры.