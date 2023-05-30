В коллекции Тульского музейного объединения насчитывается 220 тыс. экспонатов. Особую ценность представляют произведения из фондов музея изобразительных искусств, в том числе редкие полотна XVI-XX веков Айвазовского, Поленова, Сурикова, Репина, Шишкина, Серова, а также известных художников из Германии, Италии, Франции, Голландии и других стран.

"Долгое время проблемой было отсутствие условий для должного хранения коллекции музея. Для ее решения необходимо было строительство фондохранилища. Мы обратились к президенту России, и он нас поддержал. На реализацию проекта было выделено федеральное финансирование, и в апреле 2021 года началось строительство. Сейчас работы идут по графику и завершатся в этом году", — приводятся в сообщении слова Дюмина. Во вторник он ознакомился с ходом работ на объекте.

Отмечается, что строительная готовность объекта составляет 62%. Для завершения строительства выделены дополнительные средства из федерального бюджета, предусмотрено софинансирование от региона. С учетом удорожания цена контракта составит 756 млн рублей (первоначально из федерального бюджета на реализацию проекта было выделено 450 млн рублей — ИФ). Параллельно ведутся работы по благоустройству территории, к 2025 году также будет благоустроена площадь Искусств.

Губернатор поручил синхронизировать работы и обеспечить единообразие всего пространства.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, здание фондохранилища полностью удовлетворяет всем требованиям для хранения и изучения музейных коллекций. В нем будут размещаться реставрационно-багетная мастерская и специально оборудованные помещения для хранения наиболее ценных произведений искусства в особых условиях.

Министр отметила, что на трех этажах будут располагаться площади для выставок и других культурных мероприятий. На данный момент ведется работа по привлечению кадров для работы в фондохранилище.

Ранее строительные работы предполагалось завершить в 2022 году, но из-за смены подрядной организации завершение работ перенесли на 2023 год.

Как сообщалось, в марте 2020 года Градостроительно-земельный совет при правительстве Тульской области одобрил проект строительства пятиэтажного фондохранилища для областного музея изобразительных искусств. Общая площадь здания составит более 5,5 тыс. кв. м.

Тульский музей изобразительных искусств (областной художественный музей) был открыт в 1919 году. Основой его собрания послужили фонд Палаты Древностей, образованной в 1884 году, и национализированные после революции произведения искусства из дворянских поместий Тульской губернии — Олсуфьевых, Бобринских, Гагариных, Урусовых и других.

В настоящее время в фондах музея хранится более 25 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVI-XIX веков, крупнейших русских и советских художников XVIII-XX веков.