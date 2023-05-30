"Самолет "Buta Airways" приземлился в международном аэропорту Душанбе в 10:00 по местному времени. Ожидается, что с увеличением количества пассажиров рейсы по этому маршруту будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам", — говорится в сообщении.

По данным агентства, открытие прямых авиамаршрутов по маршруту Баку-Душанбе-Баку призвано способствовать укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей между Таджикистаном и Азербайджаном, развитию индустрии туризма.