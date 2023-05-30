В прошлом году Рижский аэропорт обслужил 5,381 млн пассажиров (рост в 2,3 раза к 2021 году). Таким образом, в этом году показатель может увеличиться на 23%.

Одиня сообщила, что с начала 2023 года пассажиропоток аэропорта составил примерно 2,4 млн человек, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Лето выглядит очень позитивно", — сказала руководитель аэропорта, предположив, что аэропорт будет ежемесячно обслуживать не менее 600 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии. В допандемийном 2019 году его пассажиропоток достиг 7,798 млн человек.