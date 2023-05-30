"В прошлом году мы уже выполняли полеты из Грозного на турецкий курорт Анталью. По запросам наших пассажиров возобновляем авиасообщение по этому маршруту. Также круглый год выполняем рейсы из Грозного в Стамбул", — приводятся в сообщении слова президента "ЮТэйр — пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Полеты в высокий туристический сезон запланированы 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Грозного — в 00:35, из Антальи — в 04:40. Время в пути — 2 часа 50 минут.

Согласно расписанию аэропорта Грозного, в настоящее время прямых рейсов в Анталью из этого города нет.

Всего в маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы перевозчик летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.