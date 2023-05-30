"Госавтоинспекция города-курорта совместно с администрацией рассматривают вопрос об установке знаков, ограничивающих парковку в определенные дни", — говорится в сообщении.

В основном это относится к тем автолюбителям, которые оставляют машину на долгий срок в курортной зоне.

"Техника приезжает, но припаркованные авто не дают возможности осуществить качественную уборку. После установки знаков коммунальные службы смогут спокойно выполнять свои обязанности", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.

Мэр уточнил, что зимой коммунальщики смогут очищать дороги от снега, а летом — от пыли и листьев.