Губернатор также призвал спасателей быть более строгими с туристами на пляжах, где выставлены такие флаги. «Необходимо быть более строгими по отношению к туристам, которые хотят купаться в море во время высоких волн, сильного ветра или в опасных зонах», — сказал он.

По словам главы региона, туристам и местным жителям, в свою очередь, необходимо подчиняться спасателям на пляжах. «Если установлен красный флаг, мы просим туристов не купаться. Это необходимо для их же собственной безопасности», — подчеркнул Вунсиу.

Его заявление последовало после того, как 27 мая на пляже Патонг в Пхукете утонул 52-летний российский турист. Россиянин отправился заниматься серфингом в плохую погоду, высота волн в море достигала трех метров. Ранее метеорологи предупредили, что на Пхукет надвигается тайфун «Мавар».

Губернатор добавил, что в плохую погоду небольшие суда и лодки должны оставаться на берегу. А на тех туристических и рыболовных судах, которые все же выходят в море, должно быть полностью исправное спасательное оборудование.