"Рейсы из Тюмени и Москвы прибыли и отправлены, вертолетные рейсы задержаны до 15:00", — отметили в справочной.

Кроме того, как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, возобновлена работа паромов.

Как сообщалось, во вторник утром из-за тумана аэропорт Салехарда не принимал и не отправлял самолёты и вертолеты. Так, самолёты из Тюмени и Москвы ушли на запасной аэродром в Надым.

Также была приостановлена перевозка пассажиров на паромах через Обь между городами Салехард и Лабытнанги.