"На сегодня (пункты досмотра — ИФ) готовы, сейчас в сутки в среднем туда-назад пропускаем от 6,5 тысяч до 7 тысяч машин. Среднее время ожидания на 7 утра с нашей стороны — 15 минут, со стороны Краснодара — 25 минут. Поэтому — никаких угроз образования очереди", — сказал Аксенов журналистам во вторник.

В целом, по его оценке, мост сейчас работает "как часы". "Понятно, что это не пик, в пики туда-обратно может быть 30 тыс. автомобилей, но тем не менее угроз (длительного ожидания — ИФ) нет", — добавил глава Крыма.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. В настоящее время на переправе введен досмотр всего въезжающего транспорта, движение грузовиков запрещено.

Как сообщалось, к началу курортного сезона число досмотровых пунктов на Крымском мосту увеличили. При въезде на мост в отдельном потоке досматривают автобусы и микроавтобусы. Также происходит разделение на легковые автомобили без багажа или с его минимальным количеством, которые проверяются в ручном режиме, и на загруженные, которые направляют на сканирование. Время прохождения машины через сканер занимает 7-9 минут.