Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, многочисленные пометы на страницах изданий из библиотеки Блока, хранящейся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, имеют исключительную ценность и обращают на себя внимание исследователей творчества Блока.

В Музее-квартире в трех книжных шкафах представлены книги, аналогичные тем, которые размещались в них при жизни поэта, издания с пометами Блока, сборники стихотворений, подписанные им Анне Ахматовой, Валерию Брюсову, Юрию Верховскому, а также издания с автографами его знаменитых современников.

"Многолетний выставочный проект "История одной книги" призван продемонстрировать гостям музея издания с автографами Блока, его современников и владельцев, корешки которых посетители могут увидеть в обычные дни. Кроме этого, книги и журналы будут оцифрованы, в результате чего постепенно сформируется электронная библиотека редких изданий", — отмечают в музее.

Проект открывает выставка, посвященная сборнику стихотворений Блока "Ямбы", вышедшему в 1919 году под маркой издательства "Алконост". Поэт посвятил его памяти своей сестры Ангелины Блок. В 2023 году исполнилось 105 лет со дня ее смерти.

На выставке будут представлены издание "Ямбы" с автографами художника Купреянова и коллекционера Ильина, фотографии Ангелины Блок и другие материалы.