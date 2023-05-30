"Как сообщили в ГИБДД Калининского района, лося рано утром сбила машина каршеринга. Животное было напугано и дезориентировано", — говорится в сообщении.

По сигналу в дежурную службу комитета по природопользованию на место отправились специалисты. Лося осмотрел ветеринар, далее зверя доставят в центр диких животных "Велес", расположенный в Ленинградской области.

Видео сбитого лося на въезде в Мурино на севере Петербурга распространилось в социальных сетях.

Специалисты указывают, что у лосей продолжается весенний гон: молодые лоси ведут себя очень активно, выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги.

Уточняется, что при встрече с животным нельзя к нему приближаться или каким-либо образом привлекать к себе его внимание, на проезжей части необходимо снизить скорость или полностью остановиться, дать лосю перейти дорогу, затем на низкой скорости продолжить движение.

Власти призывают петербуржцев сообщать о диких животных в беде по телефону экстренных служб.

Период активности лосей продлится до начала июля.

Ранее сообщалось, что за последний год в Петербурге выросли популяции лосей, кабанов, белок, ласок, а также зайцев-беляков.