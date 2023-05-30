По словам социолога, накануне старта летнего сезона ВЦИОМ провел телефонный опрос об отпускных планах россиян, в котором участвовали 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих не менее, чем в 80 регионах РФ. Погрешность не превышает 2,5%.

Как показало исследование, больше половины россиян или 51% проведут отпуск дома (в 2022 году – 52%), на даче – 29%. Как подчеркнул Родин, число планирующих поездки на дачи выросло во время пандемии коронавируса и достигло пиковых значений в 2022 году – 39%. В этом году оно возвращается к обычным показателям.

В другом городе, селе России планируют отдыхать 15% (в прошлом году 14%, в 2021 – 13%, в 2020 – 11%). По данным ВЦИОМ, в этом году россияне реже планируют поездки на Черноморское побережье Кавказа – 10% против 12% в прошлом году. Еще заметнее снижение числа желающих отдохнуть в Крыму – 5% вместо 9 в прошлом году.

Как показал опрос, 15% россиян планируют отдыхать только в выходные, отпуск на неделю возьмут 5%, на две – 15%. Еще 8% возьмут отпуск на месяц. Больше месяца отдыхают, как правило, работники бюджетной сферы – учителя, военные, таких всего 5%.

Отмечая на вопрос о том, какой отдых они предпочитают, 53% респондентов сказали, что лучший вариант – выехать на природу, купаться и загорать. Ничего не делать, расслабляться хотят 30%, посетить интересные места и достопримечательности – 18%, посетить театры, музеи, выставки – 17%, поехать на своем автомобиле по разным городам – 11%, посетить интересные события – 8%, посетить места с хорошей кухней – 7%, походить по магазинам – 7%, посетить религиозные места – 5%.

Родин отметил, что в последние годы растет число желающих путешествовать на собственных автомобилях, и сейчас такой отдых вошел в пятерку наиболее популярных у россиян.

Социолог подчеркнул, что расходы россиян на отдых в этом году будут заметно выше, чем годом ранее.

«В этом году мы видим существенное увеличение суммы которую туристы планируют потратить на отдых. В среднем это 53923 рублей на человека. В 2022 году она составляла 45089 рублей. В 2021 году – 40022. Планируемый бюджет поездки планомерно растет с 2012 года и за десятилетие фактически вырос в два раза», — подчеркнул Родин.

Отдыхать с семьей и детьми в этом году планирует 51% отпускников, в одиночку – 18%, семьей без детей – 17%, с друзьями – 15%, с родителями – 9%, с коллегами – 2%, в тургруппе – 1%.