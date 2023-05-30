"Приказом министерства лесного комплекса Иркутской области пожароопасный сезон с 29 мая открыт на территории Бодайбинского, Катангского и Мамского лесничеств, где ранее по погодным условиям отсутствовала угроза возникновения лесных пожаров. Эти лесничества оставались последними в регионе, где не был открыт пожароопасный сезон", — говорится в сообщении.

По словам осуществляющего полномочия министра лесного комплекса области Павла Кирдяпкина, приказ об открытии пожароопасного сезона обязывает лесничества привести в полную готовность силы и средства пожаротушения.

"В лесничествах созданы оперштабы и действуют специализированные диспетчерские службы для оперативного реагирования на возникающие в лесном фонде пожары", — приводятся в сообщении слова Кирдяпкина.

Также в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Ранее пресс-служба областного управления МЧС сообщала, что в южных, западных, центральных и верхнеленских районах он введен до 18 июня, в северных районах — до 17 июля.

Во время действия этого режима запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях вне помещений. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещать леса.