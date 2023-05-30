"Основным направлением концепции, учитывая исторически сложившийся контекст и расположенный рядом механический завод — уникальный производственный комплекс с полным технологическим циклом создания и серийного производства ракетных двигателей, является космос и его освоение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция музея познакомит с вкладом воронежцев в освоение космоса, а также расскажет о сегодняшнем состоянии отрасли.

В музее планируется разместить и крупные экспонаты, в том числе двигатели воронежского завода АО "Конструкторское бюро химавтоматики" — одного из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участника отечественных пилотируемых программ освоения космоса.