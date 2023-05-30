Гости праздника приобрели более 760 сувениров и порядка 150 кг рыбы и 600 рыбных консервов. В бесплатной дегустации было роздано более 3 тыс. порций Арктического сбитня и лимонада, говорится в сообщении.

"Среди абсолютных рекордсменов по продажам стали ломоти и кармашки с арктическими добавками, уха, блинчики и вафли, ягельЁж, заебуриха, меренговый рулет с морошкой, плов с олениной, северные бургеры и лимонады", — цитируются в пресс-релизе слова председателя комитета по туризму области Александра Елисеева.

В рамках фестиваля работал выездной офис Туристского информационного центра области. Жители и гости города смогли узнать о действующих турах и популярных направлениях в регионе, а также принять участие в беспроигрышной лотерее, организованной совместно с туристическим сообществом региона.

Для гостей фестиваля было разыграно более 5 тыс. подарков. Среди них — уникальный туристический сувенир "Паспорт полярника", путешествия по Мурманской области, ночи в лучших отелях региона, гастрономические сувениры и фирменный мерч "На Севере — отдыхать!", чипсы из ягеля, соусы из северных ягод и многое другое.

Все желающие также могли отправить памятные открытки в любой уголок России совершенно бесплатно. Всего было отправлено более 10 тыс. открыток по всей России.

В дни проведения гастрофестиваля работал уличный кинотеатр. Общее время показа фильмов составил более 24 часов за 3 дня.

В программе были показы снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова, а для детей — программа мультфильмов.

Фильмы, снятые молодыми мурманскими авторами, представили лично создатели лент, сообщил комитет по туризму.