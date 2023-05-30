"Самое большое подтопление в Симферопольском районе, село Кленовка, оно в низине находится. Несколько домовладений в Бахчисарайском районе. Массового подтопления нет, работа по расчистке русел дала результаты", — сказал Аксенов журналистам во вторник.

По данным МЧС Крыма, точечные подтопления зафиксированы также в пяти населенных пунктах — Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Гурзуф и Кореиз.

Глава Крыма отметил, что почти все водохранилища региона заполнены до верхней планки. Из нескольких — Симферопольского, Белогорского и Загорского — начат сброс воды, уточнили журналистам в Госкомводхозе республики.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозой и градом. За последние сутки, по данным МЧС, максимальное количество осадков выпало на южном побережье, в Ялте — 46 мм.