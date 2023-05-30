"По данным Ставропольского Гидрометцентра во второй половине дня и до конца суток 31 мая и далее 1 июня в Ставропольском крае местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют во время непогоды обходить стороной деревья и сооружения повышенного риска (мосты, трубопроводы, линии электропередачи и т.д.), а также рекламные щиты и шаткие строения. Владельцам частных домов советуют подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Ранее штормовое предупреждение объявляли в крае 27, 28 и 29 мая.