«Таможенники остановили женщину на «зеленом» коридоре. Инспектор с помощью цифрового рентгенографического сканера выявил, что под шарфом на ее шее надето колье с прозрачными вставками. Как пояснила гражданка, это ее личное украшение, и о действующих правилах перемещения подобных изделий она не знала», — говорится в сообщении.

Как показала экспертиза, колье изготовлено из золота 750 пробы, украшено 118 бриллиантами, а часть из них имеет огранку baguette cut, для которой берутся самые чистые камни.

В ФТС отмечают, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.