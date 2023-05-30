"В Джейрахском и Сунженском районах Ингушетии желающие насладиться красотой ингушских гор уже могут использовать для этого 14 построенных комфортных стоянок. До конца текущего года оборудуют еще шесть кемпингов для отдыха туристов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в горной и предгорной зонах республики гостям созданы все условия для безопасного отдыха и путешествия.

Придорожные зоны отдыха власти Ингушетии строят путем привлечения частных инвестиций.

Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, в скором времени начнется масштабная модернизация всесезонного курорта "Армхи". Это позволит улучшить качество услуг и привлечь больше гостей в горный район.

"В 2022 году туристический поток в Ингушетию составил более 105 тыс. человек, что является отличным результатом. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать туристическую инфраструктуру, создавать новые зоны отдыха, маршруты и привлекать инвесторов", — процитировали агентству Калиматова в пресс-службе.

По его данным, в 2023 году за счет средств федерального бюджета в размере 184,5 млн рублей планируется создание модульных некапитальных средств размещения, развитие инфраструктуры туризма, создание электронных путеводителей по туристским маршрутам и реализация проектов по созданию доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.