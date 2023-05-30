"Государственная компания "Кавминкурортресурсы", владелец скважин, приступила к подготовке скважин к открытию, которое запланировано на 2 полугодие 2024 года", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

Причиной прекращения работы, по его словам, послужил "формализованной подход природоохранного ведомства". Вытекающая из двух подземных источников в реку минеральная вода была признана сточной водой. Для их запуска необходимо специальное разрешение.

Как отметил глава Кисловодска, Кавминкурортресурсы намерены выполнить все предъявленные требования и построить очистные сооружения, чтобы добиться открытия.