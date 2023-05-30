Экспозиция представит редкие издания XVIII — начала XX веков из фондов библиотеки. Это книги, газеты, журналы, посвященные истории и культуре Турецкой Республики.

Выставка расскажет об одном из самых популярных людей в Турции — великом реформаторе Ататюрке — и образовании турецкого государства.

Один из разделов посвящен изучению турецкого языка. Среди экспонатов — оксфордское пособие по грамматике турецкого языка 1670 года, "Антология избранных османских произведений для изучения османского языка", изданная в Петербурге в 1857 году, различные пособия по языкознанию. Также вызовут интерес мемуары турецкого дипломата Ахмета Дюрри-эфенди о придворной жизни Ирана "Подлинный отчет о посольстве к шаху Солтану Хусейну" (1730 год).

На выставке будут представлены географические атласы и карты XIX — начала XX веков с политико-географической структурой мира того периода.

Гости также увидят редкие образцы турецкого лубка начала XX века, представляющие картины повседневной жизни того времени. Выставку дополнят издания об исследованиях архитектуры Турции, ремесленничества и традиционной кухни, а также артефакты.

В рамках церемонии открытия состоится дефиле исторического костюма, в котором примут участие учащиеся Колледжа петербургской моды. Специально для открытия выставки Институт профессионального образования Измира (Турецкая Республика) предоставил национальные костюмы, выполненные в стиле XIX — начала XX веков, примеры тканей и традиционные украшения.