"В рамках проекта проведено обучение экскурсоводов (гидов) особенностям предоставления услуг туристам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению, подготовлено и опробовано четыре однодневных инклюзивных туристских маршрута, шесть мастер-классов, позволяющих туристам с ОВЗ познакомиться с адыгской кулинарией, ремеслами, музыкальными инструментами и пением, адыгским танцем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей республики и соседних городов Краснодарского края на данный момент проведено 23 экскурсии.

Проект "Сопричастность" реализует РОО "Туристическая Адыгея" при грантовой поддержке из бюджета республики и Фонда президентских грантов.