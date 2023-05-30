Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр поддержки экспорта Дагестана, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита в Азербайджан бизнес-миссии дагестанских предпринимателей во главе с директором Центра поддержки экспорта Дагестана Русланом Абаскулиевым.

"В ходе плодотворных встреч и переговоров ассоциации туроператоров двух республик достигли договоренностей по взаимному сотрудничеству в сфере туризма", — говорится в информации.

В Баку туроператоры Дагестана и Азербайджана презентовали туристический потенциал обеих республик, обсудили создание совместных турмаршрутов, а также договорились о приезде туроператоров Азербайджана в Дагестан.

Другое соглашение уже затрагивает продвижение товаров строительного сектора Дагестана через шоу-рум в Баку, для этого было подписано соглашение между Центром поддержки экспорта Дагестана с Green Stream, продолжили в Центра поддержки экспорта Дагестана.

Как отметил Абаскулиев, на площадке шоу-рума будут представлены электротовары и строительные материалы заводов республики. "На площадке этой компании уже представлена продукция 20 крупных компаний страны, производящих продукцию для строительной отрасли", — заявил он.

Бизнес-миссия была организована совместно с торговым представительством России в Азербайджане и Минтуризма Дагестана.