Выручка выросла на 20,3%, до 1,771 млрд рублей. Это лучший показатель после 2019 года, когда у аэропорта этот показатель был рекордным — 1,769 млрд рублей.

Себестоимость при этом в 2022 году увеличилась на 13%, поднявшись до 1,748 млрд рублей, а валовая прибыль составила 22,9 млн рублей против 74,4 млн рублей валового убытка годом ранее.

Управленческие расходы выросли на 11,4%, до 448,4 млн рублей.

В 2020-м (пандемийном) году аэропорт получил чистый убыток в размере 219,1 млн рублей, валовый убыток в 265,7 млн рублей и выручку в размере 1,262 млрд рублей.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может обслуживать более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 20 направлений, перевозки по которым осуществляют 8 авиакомпаний.

В 2022 году аэропорт обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,3 млн человек. В 2020 году из-за антиковидных ограничений пассажиропоток аэропорта составил порядка 743,7 тыс. человек.

АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" принадлежит Минимущества Сахалинской области.